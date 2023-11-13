Тренер «Мемфиса»: у Моранта отличный настрой, он делает всё возможное, чтобы подготовиться

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался по поводу дисквалифицированного разыгрывающего команды Джа Моранта.

«Он полностью вовлечён в тренировки, киносеансы, индивидуальные тренировки, командные ужины и другие мероприятия, которыми они занимаются в гостинице после игр. У него очень позитивный настрой во всём этом. Я знаю, что его может расстраивать то, что в команде его нет. Мы понимаем все обстоятельства.

Он делает всё возможное, чтобы подготовиться, а также помочь команде благодаря своему блестящему интеллекту, заботе и присутствию. Он приносит особый дух. Было здорово видеть, как он взял на себя эту роль, я не хочу сказать, что это роль лидера, но просто его вклад в работу был потрясающим», — приводит слова Дженкинса официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Морант дисквалифицирован на 25 матчей после скандала с демонстрацией оружия.