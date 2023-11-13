Зоран Лукич: видимо, я как тренер даю игрокам упражнения, чтобы они тренировали промахи

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение в матче с «Самарой» (79:85) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлая психологически игра: начало – просто катастрофическое для нас, потом подъём… Может быть, это будет для нас таким светом в конце тоннеля. Но мы, к сожалению, потеряли сегодня Андрея Воронцевича минимум на месяц…

Сейчас очень трудный момент: нужно найти роль каждому игроку, найти тех, кто возьмёт ответственность. Когда ты за матч имеешь 12-15 промазанных лэй-апов – трудно выиграть этот матч. Когда команда выигрывает – выигрывают игроки, когда команда проигрывает – виноват тренер. Видимо, я как главный тренер даю игрокам такие упражнения, чтобы они тренировали промахи… Или кольцо такое маленькое, или далеко стоит… Я максимально несу ответственность за эти промахи.

Кризис? Кризис есть, но есть и причины у этого кризиса. Если вы заметили, у нас нет нескольких важных игроков. Не хочу этим оправдываться, но...» — приводит слова Лукича сайт Единой лиги ВТБ.