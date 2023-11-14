Стивен Эй Смит — Джеймсу Хардену: если не получится с «Клипперс», прими мои соболезнования

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о переходе разыгрывающего Джеймса Хардена в «Клипперс»

«Всё плохо. Тайрону Лю надо понять, как покинуть Лос-Анджелес. Как это должно сработать?

Джеймсу Хардену нужен мяч, Расселлу Уэстбруку нужен мяч. А они даже не лучшие скореры команды. Их стиль это создание моментов для партнёров по команде или самих себя. Не бегать между заслонами без мяча, как Стефен Карри. Это не сработает.

Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден так делать не будут. За моей спиной статуя Свободы, и я скажу, что даже она может двигаться больше, чем Джеймс Харден. Это просто разные детали пазла. Квадрат не засунуть в круглое отверстие.

Джеймс Харден, брат. Это похоже всё. Если ничего не получится с «Клипперс», прими мои соболезнования, брат», – рассказал Эй Смит в эфире подкаста The Stephen A. Smith Show.