Суперзвёзды, сменившие команду за последний год. Выбираем самый громкий переход в НБА

Тренд на запрос обмена суперзвёздами НБА актуален как никогда. Если раньше желание Криса Пола присоединиться к Коби Брайанту в «Лос-Анджелес Лейкерс» блокировалось непосредственно руководством лиги и Дэвидом Стерном, то сейчас мы вряд ли удивимся, если Леброн Джеймс попросит «озёрников» обменять в другое место. Обмен суперзвёздных баскетболистов — это, считай, уже привычная картина. Своего рода обыденность. «Чемпионат» предлагает читателям составить свой рейтинг переходов суперзвёзд за последние 12 месяцев.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Дэмьен Лиллард: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс»
В конце сентября стало известно, что после 11 долгих лет Дэмьен Лиллард наконец покинет «Портленд». И ушёл он не куда-то там, а в «Милуоки» — команду, которой была одной из лучших в Восточной конференции на протяжении последних лет. Однако начало сезона получилось для дуэта Дэйма и Янниса Адетокунбо не особо убедительным.
Дэмьену уже 32 года — он ушёл из «Трэйл Блэйзерс», чтобы завоевать заветный трофей. Но правильно ли он поступил? И не ошиблись ли «олени», отдав за него Джру Холидэя, отвечавшего за защитную систему в команде?
Кевин Дюрант: «Бруклин Нетс» — «Финикс Санз»
Переход лёгкого форварда Кевина Дюранта в «Финикс» — это, возможно, один из самых примечательных и резонансных переходов за последние годы в НБА. Было много ожиданий от пребывания Дюранта в «Бруклине», но, увы, выступления звёздного трио Дюрант — Кайри Ирвинг — Джеймс Харден были омрачены травмами.
Осознав, что в «Нетс» он ничего не добьётся, Кевин попросил перед минувшим зимним дедлайном руководство клуба сменить прописку. В итоге Кей Ди присоединился к атакующему защитнику Девину Букеру и Крису Полу. А спустя некоторое время в «Санз» перейдёт другой звёздный игрок — Брэдли Бил. Но аризонцев покинет Пол.
Брэдли Бил: «Вашингтон Уизардс» — «Финикс Санз»
Благодаря приходу Брэдли Била в аризонскую команду появилось очередное большое трио из Кевина Дюранта, Девина Букера и самого Била. Этот шаг, возможно, добавит новый уровень азарта и конкурентоспособности, как только все полностью оправятся от постоянных травм на старте нынешнего сезона.
Обмен Брэдли — сигнал, что в «Вашингтоне» готовы уйти в перестройку, где, по всей видимости, основными звёздами будут Кайл Кузма, совершающий огромное количество бросков во время игр, и Джордан Пул, ранее представлявший «Голден Стэйт Уорриорз», а «Санз» — готовы побороться за чемпионские перстни.
Крис Пол: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз»
По факту Крис Пол за минувшее лето дважды был обменян: сначала «Финикс» отправил его в «Вашингтон Уизардс», чтобы первые смогли заполучить атакующего защитника Брэдли Била. После чего «Уизардс» полностью гарантировали контракт на сезон-2023/2024 и отправили его в «Голден Стэйт».
Своим приходом Пол только увеличил средний возраст и без того возрастной калифорнийской команды. На момент написания материала «Уорриорз» имеют в своём распоряжении шесть побед при трёх поражениях, а Крис, в свою очередь, лишь дважды начинал встречи в качестве игрока стартовой пятёрки.
Кайри Ирвинг: «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс»
Как и Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг потребовал «Бруклин» обменять его — произошло это к дедлайну НБА 2023 года. До этого Ирвинг создавал неспокойную атмосферу в нью-йоркском клубе: позиция по поводу вакцинации от коронавируса и антисемитский скандал — яркие тому примеры. По правде говоря, уход Кайри напрашивался, учитывая отсутствие успехов у команды.
Но никто не ожидал, что разыгрывающий окажется в «Далласе» и составит мощный бэккорт с Лукой Дончичем. Вопросов по поводу дуэта до сих пор предостаточно — от возможности брать на себя важные броски во время матчей до сыгранности в целом.
Джеймс Харден: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
Сага с возможным обменом Джеймса Хардена из «Филадельфии» длилась более трёх месяцев. Харден — лучший по результативным передачам в сезоне-2022/2023 — 10,7 — играл бок о бок с MVP в лице Джоэла Эмбиида. В минувшем плей-офф «Сиксерс» в первом раунде обыграли «Бруклин Нетс» в четырёх матчах, а затем уступили «Бостон Селтикс», но уже в семи встречах.
Летом Харден попросил у руководства клуба из Пенсильвании сменить команду, сопровождая это требование высказываниями в адрес президента клуба Дэрила Мори, называя того лжецом. Причины, по мнению самого Хардена, возможно, и оправданны. В любом случае он начинает всё с чистого листа в составе «парусников».