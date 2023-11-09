Суперзвёзды, сменившие команду за последний год. Выбираем самый громкий переход в НБА

Тренд на запрос обмена суперзвёздами НБА актуален как никогда. Если раньше желание Криса Пола присоединиться к Коби Брайанту в «Лос-Анджелес Лейкерс» блокировалось непосредственно руководством лиги и Дэвидом Стерном, то сейчас мы вряд ли удивимся, если Леброн Джеймс попросит «озёрников» обменять в другое место. Обмен суперзвёздных баскетболистов — это, считай, уже привычная картина. Своего рода обыденность. «Чемпионат» предлагает читателям составить свой рейтинг переходов суперзвёзд за последние 12 месяцев.

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