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Тренер «Енисея» Арсич — после 7-й победы в 10 матчах ЕЛ ВТБ: я недоволен качеством игры

Тренер «Енисея» Арсич — после 7-й победы в 10 матчах ЕЛ ВТБ: я недоволен качеством игры
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выездную победу в матче с московской «Руной» (92:77) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Очень тяжёлый матч. Несмотря на большое преимущество к концу встречи, я недоволен качеством игры. Мы допустили некоторые ошибки в защите и в нападении. У нас были проблемы в начале второй половины. Мы должны поработать над этим. Конечно, я очень доволен результатом матча. «Руна» — отличная команда, и не каждый обыгрывал их в гостях», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала седьмой для «Енисея» в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 33 очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
77 : 92
Енисей
Красноярский край, Россия
Руна: Хилл - 20, Морган - 17, Попов - 10, Савин - 7, Сопин - 6, Раданов - 6, Иванович - 6, Комиссаров - 2, Походяев - 2, Тайус - 1, Малофеев, Митькин
Енисей: Ратан-Мэйз - 33, Мартин - 23, Белянков - 11, Бич - 6, Карпенко - 5, Долинин - 5, Хопкинс - 4, Топтунов - 3, Балашов - 2, Лобарев, Сонько, Загретдинов
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