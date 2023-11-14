Тренер «Енисея» Арсич — после 7-й победы в 10 матчах ЕЛ ВТБ: я недоволен качеством игры

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выездную победу в матче с московской «Руной» (92:77) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень тяжёлый матч. Несмотря на большое преимущество к концу встречи, я недоволен качеством игры. Мы допустили некоторые ошибки в защите и в нападении. У нас были проблемы в начале второй половины. Мы должны поработать над этим. Конечно, я очень доволен результатом матча. «Руна» — отличная команда, и не каждый обыгрывал их в гостях», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала седьмой для «Енисея» в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 33 очка.