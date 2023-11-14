Поедет ли Алперен Шенгюн на Матч всех звёзд в нынешнем сезоне?

«Хьюстон Рокетс» являются самой «горячей» командой НБА на данный момент, имея серию из шести побед подряд. Случилось это после неубедительных трёх поражений на старте сезона, когда казалось, что новый тренер и подписание ветеранов на большие контракты в межсезонье не поможет техасской команде сделать качественный шаг вперёд на встречу возвращению к плей-офф.
Икс-фактором стала игра турецкого центрового Алперена Шенгюна. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 19,4 очка, 8,2 подбора и 6,0 передач. Сможет ли своей игрой Шенгюн заслужить место на Матче всех звёзд в феврале 2024 года? Хотим знать ваше мнение.
На данный момент «Рокетс» располагаются на четвёртом месте в Западной конференции. В последний раз в плей-офф команда выходила в сезоне-2019/2020.