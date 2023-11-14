Аргентинский чемпион НБА раскрыл, кто на родине считает величайшим Месси, а кто — Марадону

Четырёхкратный аргентинский чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили поделился мнением о своих соотечественниках, прославленных футболистах Лионеле Месси и Диего Марадоне.

«Месси из тех парней, которые выглядят счастливыми, когда они с мячом. Когда он играет, сразу можно понять, что он получает удовольствие. Мы как-то встретились во время Олимпийских игр в 2008 году. С тех пор мы больше не встречались. Я испытываю глубокое восхищение тем, что он сделал и принёс стране.

Сравнение Месси с Диего Марадоной? Это зависит от поколения. Если поговорить с 50-летними и старше, они скажут, что Марадона был уникален. Они никогда не скажут, что Месси лучше. А те, кто помоложе, кто не застал Марадону, всегда выберут Месси. Кого выберу я? Здорово, что в нашей футбольной истории есть и тот, и другой. Мы просто должны быть очень счастливы. Я был свидетелем игры обоих», — сказал Джинобили на канале SKWEEK в YouTube.