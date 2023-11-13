Ману Джинобили рассказал, как помогает Виктору Вембаньяме в «Сан-Антонио»

Бывший атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили рассказал, как помогает первому номеру драфта 2023 года Виктору Вембаньяме освоится в команде и Национальной баскетбольной ассоциации.

«Попович спрашивает меня о нём каждый день. Я просто нахожусь рядом. Стараюсь внести свой вклад любым возможным способом. Делаю всего понемногу, но не слишком.

Никого подобного ему никогда не было, но я всегда говорю, что он ещё ребёнок. Ему нужно быть терпеливым. Он будет выдающимся игроком, но ещё есть над чем работать. Это всё процесс. Ожидать, что он сразу же выведет «Сан-Антонио» в плей-офф или финал, не имеет никакого смысла», – сказал Джинобили в беседе с Тони Паркером на канале Skweek в YouTube.

Виктор Вембаньяма в образе Слендермена