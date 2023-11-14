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Basket News: Демаркус Казинс ведёт активные переговоры с клубом из чемпионата Китая

Basket News: Демаркус Казинс ведёт активные переговоры с клубом из чемпионата Китая
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Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Basket News.

По информации источника, представители игрока ведут активные переговоры с одним из клубов, выступающих в китайском чемпионате. Ранее Казинс побывал в Китае на серии рекламных мероприятий, сообщается, что именно с тех пор переговоры о переходе американского баскетболиста активизировались.

Последним клубом 33-летнего центрового был «Гуайнабо Метс» из Пуэрто-Рико. Последний клубом Национальной баскетбольной ассоциации в карьере американского баскетболиста был «Денвер Наггетс», который он представлял в сезоне-2021/2022. В составе «Денвер» Казинс провёл 31 матч, набирая в среднем девять очков и 5,5 подбора.

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