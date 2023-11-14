Ратан-Мэйз — о своей результативности: за кадром осталось очень много пота, крови и слёз

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, признанный MVP Единой лиги ВТБ по итогам октября, высказался о причинах своей высокой результативности. В своих первых десяти матчах в новом турнире канадец набирает в среднем 28 очков, что делает его самым результативным игроком среди всех сильнейших европейских лиг.

«Чтобы оказаться в своём нынешнем положении, я упорно работал над собой на протяжении очень долгого времени. Знаете, для того чтобы игрок вроде меня расцвёл, требуется отличная команда и тренер. С тех пор, как я приехал сюда, тренер создал все условия для того, чтобы я пришёл к успеху. Он дал мне свободу быть самим собой. Так что всё, что вы сейчас видите – плоды свободы, которую предоставил мне тренер. У нас с ним взаимопонимание в этом вопросе: я помогаю команде выиграть, если у меня есть возможность быть собой на площадке.

Как я уже сказал, я очень много работал, чтобы оказаться в этой позиции: час за часом, много дней подряд. Сложные мячи с сопротивлением, которые я сейчас забиваю – плоды тренировок, я над ними работал день за днем. В играх мне легко бросать. Если вы спросите тренеров и партнёров по команде о моей рутине, они подтвердят, что я отрабатываю всё это ежедневно, чтобы потом в матчах с сильными соперниками попадать эти броски. Думаю, большинство людей, которые видят эти сложные попадания, думают, что это нечто невероятное, но для меня – это норма. Так что вы видите только конечный продукт. А за кадром осталось очень много пота, крови и слёз. Наконец-то я оказался в ситуации, когда тренер говорит мне выходить на паркет и быть собой. И это возможность быть собой помогает нам выигрывать. Я ему очень за это благодарен», — приводит слова Ратан-Мэйза сайт Единой лиги ВТБ.