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Порзингис: сейчас я гораздо более эффективен, чем раньше, когда бросал по 18 раз за игру

Порзингис: сейчас я гораздо более эффективен, чем раньше, когда бросал по 18 раз за игру
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис отметил, что даже будучи третьей или четвёртой опцией в атаке в новой команде, он действует гораздо эффективнее, чем в предыдущих клубах, где был первой либо второй опцией.

«Моя роль третьей-четвёртой опции? На самом деле я до сих пор играю почти так же. Могут быть матчи, в которых я не выполняю столько бросков или не так активен, но, честно говоря, сейчас я гораздо более эффективен, чем раньше, когда бросал по 18 раз за игру. Так что мне комфортно и в этой роли. Будут разные игры и разные ситуации, и я буду готов выйти на площадку и поддержать этих ребят. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Порзингиса Daily News.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трёхсторонней сделки.

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