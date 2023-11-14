Ратан-Мэйз: уверен, что достоин представлять Канаду. Выступить на Олимпиаде — моя мечта

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз высказался о канадском баскетболе и о желании представлять сборную страны.

«Да, многие думают, что в Канаде играют только в хоккей. Но баскетбол там развивается уже очень давно. Посмотрите, канадские игроки – вторые по численности в НБА после американцев. Сейчас мы на подъёме.

Думаю, сборная Канады делает шаги в правильном направлении. Нам есть куда расти, есть над чем работать. Мне кажется, состав сборной Канады формируется не вполне разумно, тут не обходится без политики. И я думаю, что если мы хотим занимать самые высокие места, эту систему придётся менять. При всем уважении к Сербии, Германии и прочим элитным баскетбольным странам, США и Канада должны быть на вершине. Наше место – в лидерах. У нас есть для этого талант: посмотрите на Шея Гилджес-Александера, он уже сейчас один из лучших игроков на планете. Эндрю Уиггинс не играл за сборную, он тоже один из лучших канадских баскетболистов в истории, если даже не лучший, учитывая его достижения. Конечно, у нас был ещё Стив Нэш… Это я к тому, что у нас и правда есть таланты, с которыми мы должны быть в топе. Надеюсь, в сборной произойдут необходимые изменения и мы займём-таки место, которого заслуживаем – второе-первое место в мире.

Я играл за сборную на протяжении большей части карьеры и немалого вместе с ней добился. У нас были отличные матчи и победы. Мне отдельно запомнилась игра против Аргентины на выезде, турнир не помню, но у них в составе были Факундо Кампаццо и Луис Скола. Я уверен, что достоин быть частью команды. Сейчас в состав уже целая очередь: Шей, Никел Александер-Уокер, Кори Джозеф, Джамал Маррей. Считаю ли я, что нахожусь на уровне с этими ребятами и могу принести пользу команде – абсолютно точно да. Просто есть моменты в коммуникации, над которыми нужно поработать. Канада – это мой дом, так будет всегда. Меня спрашивают, американец ли я, а я всегда отвечаю, что канадец. Так я говорю. И я уверен, что достоин представлять страну на международном уровне, потому что я один из самых талантливых игроков из Канады. Мне бы очень хотелось выступить на Олимпиаде, это моя большая мечта», — приводит слова Ратан-Мэйза сайт Единой лиги ВТБ.