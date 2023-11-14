Айзея Томас: Джеймс Харден должен выходить на площадку со скамейки запасных

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас заявил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден должен начинать матчи на скамейке запасных.

«Джеймс Харден должен выходить на площадку со скамейки запасных. Это позволит стартовому составу сохранить ритм и энергию и усилит вторую пятёрку. Позже по ходу сезона, возможно, он сможет выходить в стартовом составе. Но сейчас все они играют как тени самих себя, потому что пытаются привыкнуть к его стилю игры», – написал Томас на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Клипперс» проиграли пять матчей подряд в регулярном чемпионате НБА, при этом в четырёх из них Харден присутствовал на площадке.