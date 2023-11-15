Результаты всех матчей Евролиги 14 ноября, турнирная таблица
14 ноября прошли пять матчей 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Отметим непростую победу действующего победителя турнира мадридского «Реала» в матче с «Валенсией». Финалист прошлого розыгрыша «Олимпиакос» также одержал выездную победу, переиграв «Маккаби» в матче, который прошёл в Белграде.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня Евролиги:
«Монако» — «Анадолу Эфес» — 82:89;
«Маккаби» — «Олимпиакос» — 74:79;
«Валенсия» — «Реал» — 73:76;
«Виртус Болонья» — «Олимпия Милан» — 86:79;
«Црвена Звезда» — «Фенербахче» — 87:56.
Мадридский «Реал» упрочил лидерство в таблице Евролиги, выиграв все семь матчей на старте турнира. «Виртус Болонья» благодаря победе поднялся на третью строчку.
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