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Результаты всех матчей Евролиги 14 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 14 ноября, турнирная таблица
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14 ноября прошли пять матчей 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим непростую победу действующего победителя турнира мадридского «Реала» в матче с «Валенсией». Финалист прошлого розыгрыша «Олимпиакос» также одержал выездную победу, переиграв «Маккаби» в матче, который прошёл в Белграде.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня Евролиги:

«Монако» — «Анадолу Эфес» — 82:89;
«Маккаби» — «Олимпиакос» — 74:79;
«Валенсия» — «Реал» — 73:76;
«Виртус Болонья» — «Олимпия Милан» — 86:79;
«Црвена Звезда» — «Фенербахче» — 87:56.

Мадридский «Реал» упрочил лидерство в таблице Евролиги, выиграв все семь матчей на старте турнира. «Виртус Болонья» благодаря победе поднялся на третью строчку.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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