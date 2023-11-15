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Карри пропустит матч с «Миннесотой» из-за боли в колене

Карри пропустит матч с «Миннесотой» из-за боли в колене
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участие в сегодняшем матче внутрисезонного турнира НБА против «Миннесоты Тимбервулвз» из-за боли в колене, сообщает ESPN. Игра в Сан-Франциско начнётся в 6:00 по московскому времени.

Два дня назад эти же команды встречались между собой в «Чейз Центре» и «Миннесота» одержала победу со счётом 116:110. Во второй половине того матча Карри упал на паркет, но сразу же продолжил игру. Однако, было заметно, что они потирает колено правой ноги.

Карри в нынешнем сезоне набирает в среднем 30,7 очка, реализует 48,8% бросков с игры, в том числе 44,6% трёхочковых. Он набирал не менее 30 очков в шести из 11 игр «Уорриорз» в текущем сезоне, причём в двух встречах — на его счету было 40 и более очков.

Только один игрок в составе «Голден Стэйт» в нынешнем сезоне набирал по крайней мере 20 очков за матч — хорватский форвард Дарио Шарич.

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