Новичок Томпсон исполнил эффектный данк с сопротивлением Капелы

Сегодня, 15 ноября, в Детройте (США) состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Детройт Пистонс» и «Атланта Хоукс». Победу одержали гости со счётом 126:120.

В первой половине третьей четверти при счёте 70:68 в пользу «Атланты» форвард Осар Томпсон ворвался в «краску» и исполнил данк с сопротивлением центрового «Хоукс» Клинта Капелы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Томпсон был выбран под пятым пиком на драфте-2023. В своём первом сезоне он в среднем набирает 11,2 очка, делает 10,5 подбора и 3,5 результативной передачи.

«Пистонс» занимают последнюю строчку в таблице Восточной конференции, одержав две победы и потерпев 10 поражений.