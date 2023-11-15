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Новичок Томпсон исполнил эффектный данк с сопротивлением Капелы

Новичок Томпсон исполнил эффектный данк с сопротивлением Капелы
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Сегодня, 15 ноября, в Детройте (США) состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Детройт Пистонс» и «Атланта Хоукс». Победу одержали гости со счётом 126:120.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

В первой половине третьей четверти при счёте 70:68 в пользу «Атланты» форвард Осар Томпсон ворвался в «краску» и исполнил данк с сопротивлением центрового «Хоукс» Клинта Капелы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Томпсон был выбран под пятым пиком на драфте-2023. В своём первом сезоне он в среднем набирает 11,2 очка, делает 10,5 подбора и 3,5 результативной передачи.

«Пистонс» занимают последнюю строчку в таблице Восточной конференции, одержав две победы и потерпев 10 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
120 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Багли III - 22, Томпсон - 21, Бёркс - 16, Нокс - 12, Уайзмен - 11, Айви - 11, Стюарт - 10, Каннингем - 9, Хейз - 8, Сассер
Атланта Хоукс: Мюррей - 32, Бей - 19, Богданович - 17, Джонсон - 16, Хантер - 16, Капела - 8, Оконгву - 8, Гриффин - 5, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Миллз, Фернанду, Мэттьюз
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