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«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» без Карри, Таунс набрал 33 очка

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» без Карри, Таунс набрал 33 очка
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Сегодня, 15 ноября, в Сан-Франциско (США) проходит матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. На его счету сегодня 33 очка и 11 подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс отметился 20 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал защитник Брэндин Подзиемски — 23. К ним он прибавил семь подборов и пять результативных передач. Хорватский центровой Дарио Шарич отметился 21 очком.

Встречу пропускал лидер «Уорриорз» Стефен Карри из-за болезненных ощущений в колене.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Шарич - 21, Пол - 15, Муди - 11, Уиггинс - 9, Пэйтон II - 7, Джозеф - 6, Куминга - 5, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Santos, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Эдвардс - 20, Конли - 13, Рид - 10, Гобер - 9, Андерсон - 8, Милтон - 6, Александер-Уолкер - 5, Макдэниелс, Майнотт, Никс, Браун
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