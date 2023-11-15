«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» без Карри, Таунс набрал 33 очка

Сегодня, 15 ноября, в Сан-Франциско (США) проходит матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. На его счету сегодня 33 очка и 11 подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс отметился 20 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал защитник Брэндин Подзиемски — 23. К ним он прибавил семь подборов и пять результативных передач. Хорватский центровой Дарио Шарич отметился 21 очком.

Встречу пропускал лидер «Уорриорз» Стефен Карри из-за болезненных ощущений в колене.