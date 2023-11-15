17 очков Андерсона принесли «Астане» победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ

15 ноября в Астане (Казахстан) на арене «Велотрек Сарыарка» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местная «Астана» и белорусский клуб «Минск». Встречу обслуживали судьи Семён Овинов из Москвы, Сергей Негирев из Самары и Игорь Лотыш из Электростали. Игра завершилась победой хозяев со счётом 78:74.
«Астана» уступила в двух стартовых периодах. К большому перерыву подопечные Олега Киселёва проигрывали со счётом 30:38. Но во второй половине матча казахстанская команда совершила камбэк и добилась победы. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Карвел Андерсон, который записал на свой счёт 17 очков.
Таким образом, «Астана» благодаря победе поднялась на шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» после поражения остался на последней строчке.
- 15 ноября 2023
-
21:03
-
20:46
-
19:48
-
19:34
-
19:21
-
18:17
-
18:11
-
16:58
-
16:39
-
16:05
-
15:27
-
14:33
-
13:42
-
13:18
-
12:20
-
12:05
-
11:05
-
10:45
-
10:00
-
09:57
-
09:17
-
09:05
-
08:41
-
08:37
-
07:38
-
06:43
-
06:26
-
06:01
-
05:50
-
05:22
-
04:01
-
03:21
-
03:03
-
00:54
-
00:31