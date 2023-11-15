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17 очков Андерсона принесли «Астане» победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ

17 очков Андерсона принесли «Астане» победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ
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15 ноября в Астане (Казахстан) на арене «Велотрек Сарыарка» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местная «Астана» и белорусский клуб «Минск». Встречу обслуживали судьи Семён Овинов из Москвы, Сергей Негирев из Самары и Игорь Лотыш из Электростали. Игра завершилась победой хозяев со счётом 78:74.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
15 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
78 : 74
Минск
Минск, Беларусь
Астана: Андерсон - 17, Хэмм - 16, Джонсон - 13, Канкел - 12, Дэвис - 11, Мурзагалиев - 6, Хаасе - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
Минск: Микульский - 14, Мотовилов - 13, Чебашек - 13, Коско - 9, Огунгбени-Джексон - 9, Дуду - 9, Стубеда - 6, Паско - 1, Борисевич, Куратник, Аладко

«Астана» уступила в двух стартовых периодах. К большому перерыву подопечные Олега Киселёва проигрывали со счётом 30:38. Но во второй половине матча казахстанская команда совершила камбэк и добилась победы. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Карвел Андерсон, который записал на свой счёт 17 очков.

Таким образом, «Астана» благодаря победе поднялась на шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» после поражения остался на последней строчке.

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