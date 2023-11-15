17 очков Андерсона принесли «Астане» победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ

15 ноября в Астане (Казахстан) на арене «Велотрек Сарыарка» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местная «Астана» и белорусский клуб «Минск». Встречу обслуживали судьи Семён Овинов из Москвы, Сергей Негирев из Самары и Игорь Лотыш из Электростали. Игра завершилась победой хозяев со счётом 78:74.

«Астана» уступила в двух стартовых периодах. К большому перерыву подопечные Олега Киселёва проигрывали со счётом 30:38. Но во второй половине матча казахстанская команда совершила камбэк и добилась победы. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Карвел Андерсон, который записал на свой счёт 17 очков.

Таким образом, «Астана» благодаря победе поднялась на шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» после поражения остался на последней строчке.