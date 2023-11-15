Джейлен Браун может пропустить матч с «Филадельфией»

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун может пропустить предстоящий матч с «Филадельфией Сиксерс» из-за болезни, сообщает в социальных сетях инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.

В нынешнем сезоне Браун принял участие во всех играх, в среднем за матч набирая 22,9 очка, совершая 5,2 подбора и делая 3,2 передачи. Также 27-летний американец обновил собственный рекорд результативности в первой половине, набрав 27 очков в матче с «Вашингтон Уизардс».

Напомним, матч «Бостона» и «Филадельфии» состоится завтра, 16 ноября, начало – в 3:30 по московскому времени. В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в зачёте Восточной конференции, «Филадельфия» — первая.