Результаты всех матчей Евролиги 15 ноября, турнирная таблица

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15 ноября прошли четыре матча 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2023/2024.

Отметим главное событие игрового дня — испанское дерби, которое состоялось в Виктории, где «Баскония» на своём паркете сыграла против «Барселоны». Хозяева одержали неожиданную победу над каталонцами с разгромным счётом.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами минувшего игрового дня Евролиги:

«Барселона», несмотря на поражение, осталась на втором месте в турнирной таблице Евролиги. В лидерах идёт мадридский «Реал», а тройку замыкает «Виртус Болонья».

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.