Видеообзор матчей Евролиги за 15 ноября

В среду, 15 ноября, прошли четыре матча 8-го тура Евролиги.

Игра между аутсайдерами турнира «Альбой» и АСВЕЛом закончилась домашним поражением немецкой команды — 68:73. Французский клуб одержал вторую победу в Евролиге.

Евролига. «Альба» — «АСВЕЛ»:

Греческий «Панатинаикос» принимал литовский «Жальгирис» и выиграл со счётом 73:71.

Евролига. «Панатинаикос» — «Жальгирис»:

«Баскония» дома неожиданно разгромила «Барселону» — 94:71. Для каталонского клуба это второе поражение в турнире, он сохраняет вторую позицию.

Евролига. «Баскония» — «Барселона»:

Немецкая «Бавария» переиграла сербский «Партизан» — 94:85. Мюнхенцы прервали серию из четырёх поражений подряд.

Евролига. «Бавария» — «Партизан»:

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