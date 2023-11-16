62 очка от Кевина Дюранта и Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Миннесоту»

Сегодня, 16 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 133:115.

Самыми результативными игроками встречи оказались защитник Девин Букер и форвард Кевин Дюрант. Оба набрали по 31 очку. Ещё четыре игрока «Финикса» набрали 12 очков или более: Эрик Гордон (15), Грейсон Аллен (14), Дрю Ойбанкс (13) и Джош Окоги (12).

В составе «Миннесоты» стоит упомянуть бигмена Карла-Энтони Таунса, набравшего 25 очков и сделавшего семь подборов. Ещё четыре игрока набрали 13 очков или более: Майк Конли (14), Джейден Макдэниелс (13), Наз Рид (13) и Энтони Эдвардс (13). В игре из-за проблем со спиной не принимал участия защитник «Санз» Брэдли Бил.