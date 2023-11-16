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62 очка от Кевина Дюранта и Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Миннесоту»

62 очка от Кевина Дюранта и Девина Букера помогли «Финиксу» разгромить «Миннесоту»
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Сегодня, 16 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 133:115.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самыми результативными игроками встречи оказались защитник Девин Букер и форвард Кевин Дюрант. Оба набрали по 31 очку. Ещё четыре игрока «Финикса» набрали 12 очков или более: Эрик Гордон (15), Грейсон Аллен (14), Дрю Ойбанкс (13) и Джош Окоги (12).

В составе «Миннесоты» стоит упомянуть бигмена Карла-Энтони Таунса, набравшего 25 очков и сделавшего семь подборов. Ещё четыре игрока набрали 13 очков или более: Майк Конли (14), Джейден Макдэниелс (13), Наз Рид (13) и Энтони Эдвардс (13). В игре из-за проблем со спиной не принимал участия защитник «Санз» Брэдли Бил.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
133 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 31, Дюрант - 31, Гордон - 15, Аллен - 14, Ойбанкс - 13, Окоги - 12, Мету - 4, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Нуркич - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Литтл - 2, Бол, Азубуике, Ли
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Конли - 14, Макдэниелс - 13, Эдвардс - 13, Рид - 13, Александер-Уолкер - 8, Милтон - 8, Андерсон - 6, Гарза - 5, Браун - 4, Гобер - 4, Майнотт - 2
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