«Сакраменто» переиграл «Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса

Сегодня, 16 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу одержали гости со счётом 125:110.

Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис. На его счету сегодня 29 очков, 16 подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде ДеАарон Фокс отметился 28 очками, пятью подборами и пятью передачами. Схожие цифры набрал защитник Кевин Хаертер: 28 очков, четыре подбора и семь передач.

Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл завершил встречу с 28 очками, пятью подборами и пятью передачами. Неудачную игру провёл бигмен Энтони Дэвис: девять очков и девять подборов.