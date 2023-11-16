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«Сакраменто» переиграл «Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса

«Сакраменто» переиграл «Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса
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Сегодня, 16 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу одержали гости со счётом 125:110.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис. На его счету сегодня 29 очков, 16 подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде ДеАарон Фокс отметился 28 очками, пятью подборами и пятью передачами. Схожие цифры набрал защитник Кевин Хаертер: 28 очков, четыре подбора и семь передач.

Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл завершил встречу с 28 очками, пятью подборами и пятью передачами. Неудачную игру провёл бигмен Энтони Дэвис: девять очков и девять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 28, Реддиш - 16, Дэвис - 9, Ривз - 9, Принс - 7, Хатимура - 5, Вуд - 5, Хэйс - 3, Кристи, Льюис, Ходж
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Хаертер - 28, Барнс - 13, Мюррэй - 9, Макги - 7, Дуарте - 4, Везенков - 4, Монк - 3, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Петрушев
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