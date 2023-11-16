В полиции не смогли найти видеозапись аварии, в которой пострадал Келли Убре

Полиция Филадельфии заявила, что на данный момент она не смогла найти видеозапись аварии, в которой пострадал игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре.

«На данный момент у департамента полиции нет никаких видео- или фотодоказательств, подтверждающих это столкновение. Мы продолжаем работать в надежде собрать доказательства и призываем всех, кто располагает информацией, обращаться в наш отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий», — заявил изданию FOX Sports сержант Эрик Грипп, представитель департамента.

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.