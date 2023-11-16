Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появилось видео, на котором Убре заходит домой после того, как его сбила машина

Появилось видео, на котором Убре заходит домой после того, как его сбила машина
Комментарии

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре через несколько минут после того, как его сбила машина.

Убре заходит домой через несколько минут после того, как его сбила машина:

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Позднее Келли выписали из больницы. Баскетболист получил переломы рёбер и множество ушибов.

Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне Убре в среднем набирает 16,3 очка и делает 5,1 подбора. Келли выступает за «Филадельфию», будучи на минимальном контракте — около $ 2 млн в год.

Материалы по теме
В полиции не смогли найти видеозапись аварии, в которой пострадал Келли Убре
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android