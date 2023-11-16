Появилось видео, на котором Убре заходит домой после того, как его сбила машина

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре через несколько минут после того, как его сбила машина.

Убре заходит домой через несколько минут после того, как его сбила машина:

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Позднее Келли выписали из больницы. Баскетболист получил переломы рёбер и множество ушибов.

Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне Убре в среднем набирает 16,3 очка и делает 5,1 подбора. Келли выступает за «Филадельфию», будучи на минимальном контракте — около $ 2 млн в год.