Швед: по уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА

Российский разыгрывающий Алексей Швед высказался по поводу китайской лиги (СВА), в которой он выступает за «Шаньси Лунгс».

«Китайский баскетбол больше похож на НБА или на европейский? Больше на НБА, хотя мы и играем по правилам ФИБА. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости. Гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тай-аутов, как в НБА.

На паркете может находиться только один легионер. Но есть исключения. Сегодня, 16 ноября, мы играем матч с командой «Фуцзянь», которая в прошлом году закончила чемпионат в хвосте таблицы. Таким клубам разрешается иметь по два легионера на площадке в третьей четверти.

Посещаемость крутая. Например, на всех домашних играх «Шаньси» был полный зал. Фанаты болеют громко, кричат, поют. Атмосфера очень похожа на НБА. Плюс, как я успел понять, на ТВ много тематических программ, посвящённых CBA. У различных роликов лиги многомиллионные просмотры. В целом по уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА. К Евролиге интерес в разы меньше», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».