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«Они разочаровывают». Перкинс назвал игроков «Уорриорз», которые должны повысить уровень

«Они разочаровывают». Перкинс назвал игроков «Уорриорз», которые должны повысить уровень
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался по поводу игры опытных игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса и Клэя Томпсона.

«Я смотрю на Эндрю Уиггинса и на Клэя Томпсона. Пришло время им повысить свой уровень игры. Пока что они разочаровывают в этом сезоне, и пришло время им показать себя», — приводит слова Перкинса Dubs Daily.

Напомним, вчера, 15 ноября, в Сан-Франциско (США) проходил матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101. В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал защитник Брэндин Подзиемски — 23.

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