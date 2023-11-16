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Матиас Лессор сообщил об аспекте игры, в котором ему необходимо прибавить

Матиас Лессор сообщил об аспекте игры, в котором ему необходимо прибавить
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Центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор рассказал, какой аспект в игре ему и команде необходимо улучшить, чтобы больше не допускать таких ошибок в следующих матчах Евролиги.

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«Не знаю, как насчёт «Панатинаикоса», но я должен начать исправлять свои ошибки. Это то, что мне необходимо сделать самому.

Подборы очень важны, и мы должны убедиться, что доминируем в этом аспекте. Это будет главным ключом к победам. Звучит просто, но будет очень важным хорошо защищаться и уверенно действовать на подборах.

Это то, что мы должны делать, чтобы победить, в сочетании с тем, чтобы избегать глупых ошибок», – приводит слова Лессора Basket News.

Напомним, «Панатинаикос» занимает восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда имеет 50% показатель побед и поражений – 4-4.

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