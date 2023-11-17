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Реал Мадрид — Монако. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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«Реал» разгромил «Монако». Мадридский клуб ещё не проигрывал в Евролиге

«Реал» разгромил «Монако». Мадридский клуб ещё не проигрывал в Евролиге
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В ночь с 16 на 17 ноября проходил матч 9-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и французский «Монако». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 91:75.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Мадридцы с первых минут встречи показали, что серьёзно готовы к этому матчу, обыграв соперника со счётом 30:20. Во второй четверти «Монако» немного приблизился к «Реалу», но так и не сумел достать оппонента – 19:23. Итоговый результат половины – 53:39 в пользу мадридского клуба.

В третьем игровом отрезке «Реал» буквально разгромил противника со счётом 27:11. Решающую десятиминутку соперники по Евролиге попросту доигрывали, так как мадридский коллектив вёл с огромной разницей в счёте, «Монако» выиграл заключительную четверть – 25:11.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 73
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Холл, Джеймс
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