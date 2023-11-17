«Реал» разгромил «Монако». Мадридский клуб ещё не проигрывал в Евролиге

В ночь с 16 на 17 ноября проходил матч 9-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и французский «Монако». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 91:75.

Мадридцы с первых минут встречи показали, что серьёзно готовы к этому матчу, обыграв соперника со счётом 30:20. Во второй четверти «Монако» немного приблизился к «Реалу», но так и не сумел достать оппонента – 19:23. Итоговый результат половины – 53:39 в пользу мадридского клуба.

В третьем игровом отрезке «Реал» буквально разгромил противника со счётом 27:11. Решающую десятиминутку соперники по Евролиге попросту доигрывали, так как мадридский коллектив вёл с огромной разницей в счёте, «Монако» выиграл заключительную четверть – 25:11.