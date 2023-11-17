Результаты всех матчей Евролиги 16 ноября, турнирная таблица
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16 ноября проходили матчи 9-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались команды из Израиля, Турции, Греции, Сербии, Италии, Испании и Франции.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Маккаби Тель-Авив» – «Фенербахче» – 78:73;
«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» – 88:83;
«Олимпия Милан» – «Анадолу Эфес» – 92:76;
«Реал» – «Монако» – 91:73.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
78 : 73
Фенербахче
Стамбул, Турция
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
88 : 83
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Rozakeas, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Сикма, Танулис
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Кузмич, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
92 : 76
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 73
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Холл, Джеймс
Мадридский «Реал» провёл на данный момент в Евролиге восемь матчей и выиграл все из них. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги. Следом расположились каталонская «Барселона» и итальянская «Виртус Болонья» – с результатом в шесть побед при двух поражениях.
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