Результаты всех матчей Евролиги 16 ноября, турнирная таблица

16 ноября проходили матчи 9-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались команды из Израиля, Турции, Греции, Сербии, Италии, Испании и Франции.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Маккаби Тель-Авив» – «Фенербахче» – 78:73;

«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» – 88:83;

«Олимпия Милан» – «Анадолу Эфес» – 92:76;

«Реал» – «Монако» – 91:73.

Мадридский «Реал» провёл на данный момент в Евролиге восемь матчей и выиграл все из них. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги. Следом расположились каталонская «Барселона» и итальянская «Виртус Болонья» – с результатом в шесть побед при двух поражениях.