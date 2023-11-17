Видеообзор матчей Евролиги за 16 ноября

В четверг, 16 ноября, прошли четыре матча 9-го тура Евролиги.

В первом матче дня «Маккаби» из Тель-Авива переиграл турецкий «Фенербахче» со счётом 78:73. Израильский клуб одержал пятую победу на турнире. Встреча проходила в Белграде.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Фенербахче»:

Греческий «Олимпиакос» победил сербскую «Црвену Звезду» со счётом 88:83.

Евролига. «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»:

Итальянский клуб «Олимпия Милан» одержал третью победу в турнире, выиграв у турецкого «Анадолу Эфес» — 92:76.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес»:

Мадридский «Реал» победил «Монако» — 91:73. Испанский клуб лидирует в турнире, выиграв восемь матчей из восьми.

Евролига. «Реал Мадрид» — «Монако»:

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