Окаро Уайт: молодые игроки в «Локомотиве» — это одновременно и благословение, и проклятие

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт порассуждал о молодых игроках краснодарской команды.

«Это одновременно и благословение, и проклятие. Я никогда раньше не играл в команде, где было бы столько молодёжи. Я привык, что я в любой команде примерно посередине по возрасту. А тут старше меня только Джордан Морган и Григорий Шуховцов. Но это здорово, потому что у молодых горят глаза, много энергии и энтузиазма, они прогрессируют у тебя на глазах.

Почему проклятье? Ну не то, чтобы совсем проклятье, это просто поговорка такая – «a gift and a curse». Молодые могут ошибаться в ситуациях, которые кажутся тебе элементарными, не знать каких-то тонкостей игры. Но, в конце концов, я сам ещё недавно был юнцом. Так что всё нормально – пусть учатся.

Что нужно сделать, чтобы прогрессировать быстрее? Слушать меня (смеётся). Шучу. На самом деле надо смотреть очень много видео. Абсолютно копировать кого-то не нужно, но почерпнуть что-нибудь полезное у более опытных коллег по амплуа можно всегда. Ещё нужно внимательно слушать, что тебе говорят старшие игроки и тренеры — тем более, что у «Локо» очень толковые тренеры», — сказал Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Полное интервью Окаро Уайта читайте на «Чемпионате» 17 ноября, в 14:00 мск.