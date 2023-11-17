Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Диллон Брукс – об обмене из «Мемфиса: меня выставили козлом отпущения

Диллон Брукс – об обмене из «Мемфиса: меня выставили козлом отпущения
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс высказался о своём уходе из «Мемфис Гриззлиз».

«Что мне не понравилось в действиях «Мемфиса», так это то, что я был выставлен козлом отпущения. Вот этого я и не оценил», — приводит слова Брукса Sports Illustrated.

Напомним, в прошлом сезоне, будучи игроком «Мемфиса», во время противостояния с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес Леброна Джеймса, назвав его старым.

Диллон перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн. В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме
Леброн Джеймс: Диллон Брукс достоин своего контракта, в нём есть дух соперничества
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android