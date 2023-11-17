Агент Шведа назвал причину, по которой «Црвена Звезда» отказалась подписывать игрока

Обрад Фимич, агент российского разыгрывающего Алексея Шведа, высказался о несостоявшемся переходе игрока в сербскую «Црвену Звезду». 34-летний баскетболист летом этого года покинул московский ЦСКА. Сообщалось, что карьеру он мог продолжить в Сербии.

По словам Фимича, препятствием для перехода в «Црвену Звезду» стали трудности в потенциальном матче с литовским «Жальгирисом» из-за политической ситуации.

«Были разговоры с европейскими командами. Как помните, многие писали про «Црвену Звезду», но в конце повлияла вся эта ситуация в мире, из-за чего нам не удалось туда перейти… При этом были команды, которым это не мешало. Поступали предложения от двух испанских клубов. Один большой клуб, но маленькое финансовое предложение. Второе — нормальное с точки зрения денег, но мы не приняли его всё равно.

В итоге, как считаю, Леша принял правильное решение. Конечно, хотелось, чтобы он продолжил карьеру там, где была бы возможность выступать в Евролиге. Но в конечном счёте всё правильно. Открыл для себя новый рынок. Думаю, ещё несколько лет сможет продолжать карьеру в Китае.

Какие политические моменты помешали переходу в «Црвену Звезду»? Сразу возникала проблема с потенциальной поездкой на матч Евролиги в Литву. Он бы не мог туда въехать. Руководители клуба из Белграда подумали наперёд. Тем более в этом году система плей-аута, много команд потом очно будут бороться за плей офф. И посчитали, что если в соперники выпадет «Жальгирис», то будет не очень удобно. В итоге в «Црвене Звезде» передумали подписывать Алексея», — приводит слова Фимича «Матч ТВ».