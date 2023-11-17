Тайриз Халибёртон назвал игрока, который в будущем станет главной звездой НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился ожиданиями от будущего атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Эдвардс потрясающий. То, что он вытворяет на паркете…. Та первая игра против Германии, где он просто взял на себя инициативу во второй половине, была величайшей игрой, которую я когда-либо видел лично. То, как он работает каждый день, и у него прекрасный подход к игре. К тому же все наши противостояния всегда были замечательными. Он может всё. Я думаю, Эдвардс, вероятно, лучший игрок на своей позиции. За ним будущее в НБА, это точно», – приводит слова Халибёртона Fadeaway World.

Напомним, «Миннесота» с Эдвардсом во главе занимает третье место в Западной конференции. Команда победила в восьми матчах, имея в своём активе три поражения.