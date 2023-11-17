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Агент Алексея Шведа рассказал о популярности баскетболиста в Китае

Агент Алексея Шведа рассказал о популярности баскетболиста в Китае
Алексей Швед
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Агент Обрад Фимич, представляющий интересы российского разыгрывающего Алексея Шведа, рассказал о популярности баскетболиста в чемпионате Китая.

«Швед стал любимцем китайской публики? Да. Всё-таки Алексей как спортсмен и человек в целом весьма яркий. Длинные волосы, симпатичный парень. Ещё и фантастически играет. Поэтому его уже в городе узнают. Тем более баскетбол там очень популярен. Наверное, идёт на первом месте по популярности среди командных видов спорта», – приводит слова Фимича «Матч ТВ».

Отметим, что Швед стал игроком китайской команды «Шаньси Лунгс».

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. К армейцам он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

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