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Главный тренер «Реала» высказался о 19-матчевой беспроигрышной серии команды

Главный тренер «Реала» высказался о 19-матчевой беспроигрышной серии команды
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Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео рассказал о беспроигрышной серии команды в сезоне-2023/2024.

Отметим, что «Реал» победил во всех 19 матчах сезона, включая Суперкубок Испании, чемпионат Испании и Евролигу.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Всё, что мы слышали, никак не ослабляет нас, потому что мы не лучше других. Если вы не прилагаете усилий, другие ждут, когда ты наконец допустишь ошибку. Лесть ослабляет, и всегда нужно думать о том, что будет дальше», – приводит слова Матео Eurohoops.

Напомним, мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Команда провела в европейском первенстве восемь матчей, одержав победу в каждом из них. При этом «Реал» является действующим чемпионом Евролиги.

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