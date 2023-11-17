Главный тренер «Реала» высказался о 19-матчевой беспроигрышной серии команды

Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео рассказал о беспроигрышной серии команды в сезоне-2023/2024.

Отметим, что «Реал» победил во всех 19 матчах сезона, включая Суперкубок Испании, чемпионат Испании и Евролигу.

«Всё, что мы слышали, никак не ослабляет нас, потому что мы не лучше других. Если вы не прилагаете усилий, другие ждут, когда ты наконец допустишь ошибку. Лесть ослабляет, и всегда нужно думать о том, что будет дальше», – приводит слова Матео Eurohoops.

Напомним, мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Команда провела в европейском первенстве восемь матчей, одержав победу в каждом из них. При этом «Реал» является действующим чемпионом Евролиги.

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