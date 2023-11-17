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Экс-игрок УНИКСа Канаан рассказал о своей роли в «Олимпиакосе»

Экс-игрок УНИКСа Канаан рассказал о своей роли в «Олимпиакосе»
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Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзея Канаан, который ранее выступал в казанском УНИКСе, рассказал о своей роли в греческой команде.

«Это моя команда и она поддерживает меня. Моя задача – набирать очки, и мне это по душе. Нравится брать на себя ответственность. Я очень расслаблен и свободен в действиях.

Тренер иногда позволяет мне делать на паркете всё, что захочу, и доверяет мне. Приятно видеть, что мячи залетают. Если пара бросков достигла цели, следующие три-четыре тоже будут точными.

Но на самом деле, главное – это ясный ум. Я просто не забиваю голову. Никакого давления. Выхожу на паркет и показываю всем, на что способен и на что способна команда», – приводит слова Канаана Eurohoops.

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