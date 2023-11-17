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Зоран Лукич высказался о седьмом поражении «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Зоран Лукич высказался о седьмом поражении «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
Зоран Лукич
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился мнением о поражении от московской МБА, которое стало для нижегородских баскетболистов седьмым кряду в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что поддержка от них в такие моменты бесценна! Что касается матча, соперник давал нам шанс вернуться в игру, но мы сами не захотели. И нет, к сожалению, мы не возвращаемся. Ощущение полной безнадёжности. Нам будет трудно вернуться к победам. Я говорил, что в Самаре видел проблески надежды, но сегодня их нет.

Отсутствие Воронцевича – это не оправдание. Наоборот, шанс для Чадова. Но посмотрите на показатели плюс-минус у него и Кози: «-16» и «-20».

Действительно, сложный период, и не хочется искать причины и перебрасывать ответственность друг на друга. Единственный выход из этой ситуации – быть профессионалами и работать до конца», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
70 : 84
МБА
Москва, Россия
Пари Нижний Новгород: Аллен - 16, Чадов - 15, Бабурин - 10, Ивлев - 7, Новакович - 7, Беленицкий - 6, Коузи - 3, Ганькевич - 2, Ганькевич - 2, Зоткин - 2, Зечевич, Стребков
МБА: Лопатин - 23, Барашков - 19, Якушин - 11, Воронов - 9, Трушкин - 7, Личутин - 6, Валиев - 5, Минченко - 2, Шейко - 2, Хоменко, Голдырев, Клюев
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