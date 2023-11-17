Зоран Лукич высказался о седьмом поражении «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился мнением о поражении от московской МБА, которое стало для нижегородских баскетболистов седьмым кряду в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что поддержка от них в такие моменты бесценна! Что касается матча, соперник давал нам шанс вернуться в игру, но мы сами не захотели. И нет, к сожалению, мы не возвращаемся. Ощущение полной безнадёжности. Нам будет трудно вернуться к победам. Я говорил, что в Самаре видел проблески надежды, но сегодня их нет.

Отсутствие Воронцевича – это не оправдание. Наоборот, шанс для Чадова. Но посмотрите на показатели плюс-минус у него и Кози: «-16» и «-20».

Действительно, сложный период, и не хочется искать причины и перебрасывать ответственность друг на друга. Единственный выход из этой ситуации – быть профессионалами и работать до конца», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.