Видеообзор матчей Евролиги за 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, прошли пять заключительных матчей 9-го тура Евролиги.

Литовский «Жальгирис» победил немецкую «Баварию» со счётом 74:73.

Евролига. «Жальгирис» — «Бавария»:

Французский АСВЕЛ уступил испанской «Басконии» — 81:88.

Евролига. «АСВЕЛ» — «Баскония»:

Греческий «Панатинаикос» нанёс третье поражение в турнире итальянскому клубу «Виртус Болонья» 90:76.

Евролига. «Панатинаикос» — «Виртус Болонья»:

«Барселона» одержала седьмую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги, переиграв «Валенсию» 74:70.

Евролига. «Барселона» — «Валенсия»:

Сербский «Партизан» выиграл у «Альбы» со счётом 89:74. Немецкий клуб потерпел восьмое поражение в турнире.

Евролига. «Партизан» — «Альба»:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.