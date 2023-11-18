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«Бостон» одолел «Торонто» и одержал пятую победу подряд

«Бостон» одолел «Торонто» и одержал пятую победу подряд
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Сегодня, 18 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали гости со счётом 108:105.

Регулярный сезон НБА. Календарь
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Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. На его счету сегодня 23 очка и четыре результативные передачи. Его партнёр Джейсон Тейтум отличился 17 очкам и семью подборами. Латышский бигмен Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов, к которым прибавил три блок-шота.

В составе «Торонто» по 23 очка набрали Паскаль Сиакам и Деннис Шрёдер. Бигмен также набрал шесть подборов и пять передач, а немецкий разыгрывающий семь отскоков и шесть ассистов. Таким образом, «Селтикс» одержали свою пятую победу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Шрёдер - 23, Сиакам - 23, Барнс - 14, Трент-мл. - 14, Пёлтль - 11, Буше - 6, Ачиува - 5, Флинн - 5, Макдэниелс - 4, Дик, Темпл
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 17, Холидэй - 14, Порзингис - 14, Уайт - 13, Хозер - 11, Хорфорд - 11, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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