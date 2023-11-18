«Бостон» одолел «Торонто» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 18 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали гости со счётом 108:105.

Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. На его счету сегодня 23 очка и четыре результативные передачи. Его партнёр Джейсон Тейтум отличился 17 очкам и семью подборами. Латышский бигмен Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов, к которым прибавил три блок-шота.

В составе «Торонто» по 23 очка набрали Паскаль Сиакам и Деннис Шрёдер. Бигмен также набрал шесть подборов и пять передач, а немецкий разыгрывающий семь отскоков и шесть ассистов. Таким образом, «Селтикс» одержали свою пятую победу подряд.