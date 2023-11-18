32 очка Джоэла Эмбиида позволили «Филадельфии» одолеть «Атланту»

Сегодня, 18 ноября, в Атланте (США) на арене «Стэйт Фарм» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс». В итоге победу одержали гости со счётом 126:116.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 32 очка, семь подборов и восемь результативных передач. Дабл-даблом отметился его партнёр по команде Тобиас Харрис: 29 очков и 10 отскоков. Хорошую игру также провёл защитник Тайриз Макси. В его активе 19 очков и восемь передач.

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг завершил матч с дабл-даблом: 22 очка и 13 ассистов. Такими же достижениями отличились Джален Джонсон (18 очков и 10 подборов) и Клинт Капела (17 очков и 11 отскоков).

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.