«Клипперс» прервали серию поражений, обыграв «Хьюстон»

Сегодня, 18 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч внутрисезонного турнира регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:100.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету сегодня 26 очков, восемь подборов и пять перехватов. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 24 очками, девятью подборами и семью передачами.

Эта победа стала четвёртой для «Клипперс» в 11 матчах текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. «Хьюстон» одержал шесть побед и потерпел четыре поражения. Победа позволила «Клипперс» прервать серию неудач, достигшую шести матчей.