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«Клипперс» прервали серию поражений, обыграв «Хьюстон»

«Клипперс» прервали серию поражений, обыграв «Хьюстон»
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Сегодня, 18 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч внутрисезонного турнира регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:100.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету сегодня 26 очков, восемь подборов и пять перехватов. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 24 очками, девятью подборами и семью передачами.

Эта победа стала четвёртой для «Клипперс» в 11 матчах текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. «Хьюстон» одержал шесть побед и потерпел четыре поражения. Победа позволила «Клипперс» прервать серию неудач, достигшую шести матчей.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 24, Джордж - 23, Зубац - 12, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 8, Тайс - 2, Мэнн - 1, Хиланд, Коффи, Такер, Диабате
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 20, Ванвлит - 19, Исон - 12, Смит II - 9, Тэйт - 6, Холидей - 5, Брукс - 4, Ландейл - 2, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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