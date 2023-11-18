Кто является более сильной командой — «Чикаго-1996» или «Голден Стэйт-2017»?

Годами идут дискуссии о сравнении команд в попытках выяснить, какой коллектив был лучшим в истории. На этот вопрос раньше всегда был общий ответ — «Чикаго Буллз» сезона-1995/1996. Команда одержала 72 победы в регулярном сезоне и завоевала чемпионство, которое стало первым во втором «три-пите» Джордана.

Однако заслуги «Голден Стэйт Уорриорз» возобновили обсуждение этого вопроса. Пиковой версией калифорнийской династии многими считается коллектив сезона-2016/2017.

После рекордного регулярного сезона с 73 победами, а затем драматического поражения в финале к команде присоединился Кевин Дюрант, находившийся тогда в своём «супер-прайме».

Команда отомстила «Кливленду» и взяла чемпионство, проиграв лишь один матч за весь «постсезон». Какая из этих команд лучше? Хотим знать ваше мнение.