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«Зенит» уверенно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» уверенно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась уверенной победой гостей со счётом 84:62.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, который записал на свой счёт 21 очко и пять результативных передач.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, набравший 22 очка и отдавший три передачи.

Эта победа стала седьмой для «Зенита» в 11 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все 11 матчей в новом сезоне турнира.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
62 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Минск: Огунгбени-Джексон - 22, Стубеда - 14, Коско - 8, Мотовилов - 5, Секушенко - 5, Дуду - 4, Чебашек - 4, Борисевич, Микульский, Паско, Куратник, Аладко
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 14, Карасёв - 12, Курич - 12, Дублевич - 9, Вольхин - 6, Зубков - 4, Герасимов - 3, Земский - 2, Шевчук - 1, Клименко
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