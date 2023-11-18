«Зенит» уверенно обыграл «Минск» в выездном матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались белорусский «Минск» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась уверенной победой гостей со счётом 84:62.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, который записал на свой счёт 21 очко и пять результативных передач.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, набравший 22 очка и отдавший три передачи.

Эта победа стала седьмой для «Зенита» в 11 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все 11 матчей в новом сезоне турнира.