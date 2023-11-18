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ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ, переиграв «Руну»

ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ, переиграв «Руну»
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Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались две московские команды – БК «Руна» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счётом 74:80.

Самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился четырьмя подборами и тремя передачами под результативные броски.

Эта победа стала 10-й для ЦСКА в 11 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Единственное поражение армейцам нанесла краснодарская команда «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
74 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Митькин, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Гафуров
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