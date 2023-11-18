Райкович просил включить голову, Комиссаров ставил блок Михайловскому. Фото победы ЦСКА

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Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались две московские команды – БК «Руна» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счётом 74:80.

Самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился четырьмя подборами и тремя передачами под результативные броски.

Лучшие кадры с матча «Руна» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Эта победа стала 10-й для ЦСКА в 11 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Единственное поражение армейцам нанесла краснодарская команда «Локомотив-Кубань».