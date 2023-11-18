Адебайо рассказал о совете Уэйда, изменившего его карьеру

Центровой «Майами Хит» Эдрис Адебайо поделился историей, которая произошла на заре его карьеры, когда именитый игрок Дуэйн Уэйд дал ему совет, сильно повлиявший на него в дальнейшем.

«На самом деле я получил совет от Дуэйна Уэйда, и это было забавно. Когда я был в команде с Уэйдом, то всегда спешил. Однажды он оттащил меня в сторону и сказал: «Пусть защита допустит ошибку. Помедленнее, наберись терпения». И это было для меня как тревожный звонок.

Теперь я выбираю зоны. Если я могу быть агрессивным, то очевидно, что тренер доверяет мне забросить мяч в корзину. Поэтому когда тренер полностью уверен в вас, то у вас нет предела», — сказал Адебайо в интервью Sun Sentinel.

В игре против «Бруклин Нетс» Адебайо набрал 20 очков, совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи.