Карл-Энтони Таунс набрал победные два очка за 5,2 секунды до конца матча с «Нью-Орлеаном»

Центровой, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 121:120.

Таунс за 10 секунд до конца основного времени при счёте 119:120 в пользу «Нью-Орлеана» получил передачу от Кайла Андерсона, а после совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка, сделав счёт 121:120. В ответом владении за 5,2 секунды форвард Брэндон Ингрэм промахнулся со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Таунс провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 29 очков (10 из 11 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые), девять результативных передач, шесть подборов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».