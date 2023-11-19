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Карл-Энтони Таунс набрал победные два очка за 5,2 секунды до конца матча с «Нью-Орлеаном»

Карл-Энтони Таунс набрал победные два очка за 5,2 секунды до конца матча с «Нью-Орлеаном»
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Центровой, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 121:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Таунс за 10 секунд до конца основного времени при счёте 119:120 в пользу «Нью-Орлеана» получил передачу от Кайла Андерсона, а после совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка, сделав счёт 121:120. В ответом владении за 5,2 секунды форвард Брэндон Ингрэм промахнулся со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Таунс провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 29 очков (10 из 11 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые), девять результативных передач, шесть подборов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Валанчюнас - 26, Хоукинс - 15, Джонс - 13, Дэниэлс - 13, Райан - 10, Маршалл - 7, Робинсон-Эрл - 4, Зеллер - 2, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 23, Гобер - 17, Макдэниелс - 12, Александер-Уолкер - 10, Андерсон - 9, Рид - 8, Милтон - 8, Конли - 5, Майнотт, Никс, Браун
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