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Все результаты игрового дня НБА 19 ноября

Все результаты игрового дня НБА 19 ноября
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Сегодня, 19 ноября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 108:122.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:121.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:120.
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 102:97.
«Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс» — 132:125.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 123:130 ОТ.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить 40 очков, 15 подборов и семь результативных передач тяжёлого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в свою очередь, отметился 29 очками, девятью передачами, шестью подборами и победным броском. «35+9+9» оформил разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Миллер - 29, Бриджес - 19, Уильямс - 7, Смит - 7, Тор - 5, Хэйворд - 4, Вашингтон - 3, Макгауэнс, Смит, Маледон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Дивинченцо - 25, Рэндл - 21, Барретт - 15, Куикли - 9, Харт - 7, Макбрайд - 5, Робинсон - 4, Хартенштайн - 4, Джеффрис, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Валанчюнас - 26, Хоукинс - 15, Джонс - 13, Дэниэлс - 13, Райан - 10, Маршалл - 7, Робинсон-Эрл - 4, Зеллер - 2, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 23, Гобер - 17, Макдэниелс - 12, Александер-Уолкер - 10, Андерсон - 9, Рид - 8, Милтон - 8, Конли - 5, Майнотт, Никс, Браун
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Вембаньяма - 19, Сохан - 16, Коллинс - 16, Осман - 13, Шампани - 6, Макдермотт - 5, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 4, Джонс - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Бэсси
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Бейн - 26, Альдама - 17, Уильямс - 17, Бийомбо - 14, Роуз - 9, Кончар - 5, Гильярд - 3, Лофтон Мл. - 2, Уильямс Мл., Родди
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 97
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Дерозан - 23, Вучевич - 15, Уайт - 14, Лавин - 13, Карузо - 11, Картер - 9, Крэйг - 7, Драммонд - 6, Досунму - 2, Уильямс - 2, Тэйлор
Майами Хит: Батлер - 25, Адебайо - 24, Робинсон - 17, Лоури - 8, Ричардсон - 7, Жакез-мл. - 6, Мартин - 5, Лав - 5, Смит, Хайсмит, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Лиллард - 27, Коннотон - 16, Лопес - 12, Портис - 11, Пэйн - 11, Грин - 8, Бисли - 7, Болден, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 35, Хардуэй-младший - 17, Уильямс - 14, Экзам - 6, Лайвли - 6, Пауэлл - 3, Грин - 3, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Джонс, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 130
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 31, Карри - 25, Томпсон - 16, Куминга - 13, Пол - 12, Подзиемски - 8, Муди - 6, Луни - 6, Шарич - 6, Джозеф, Santos, Киньонес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 36, Уильямс - 22, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 3, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Мицич - 2, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Уиггинс, Манн
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