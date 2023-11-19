Все результаты игрового дня НБА 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 108:122.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:121.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:120.
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 102:97.
«Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс» — 132:125.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 123:130 ОТ.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить 40 очков, 15 подборов и семь результативных передач тяжёлого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в свою очередь, отметился 29 очками, девятью передачами, шестью подборами и победным броском. «35+9+9» оформил разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.
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